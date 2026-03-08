El TC2000 vuelve a rugir en Salta: el automovilismo nacional regresa en mayo

El TC2000 volverá a la provincia el próximo 23 y 24 de mayo, cuando el automovilismo nacional desembarque nuevamente en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

A través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la fecha contará también con la participación de las categorías Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione, lo que anticipa un fin de semana “a pura velocidad” con los principales equipos y pilotos del país.

Según remarcó, la realización de este tipo de eventos permite consolidar a la provincia como escenario de grandes competencias deportivas que generan turismo, empleo y movimiento económico.

El anuncio se produce pocos meses después de la exitosa presentación de la categoría en el circuito salteño. En noviembre de 2025, el TC2000 disputó allí la undécima y anteúltima fecha del campeonato, en una jornada que reunió a más de 30.000 espectadores y se convirtió en la carrera con mayor convocatoria de la temporada.

En aquella oportunidad, el triunfo quedó en manos del piloto Emiliano Stang, quien se impuso tras 31 vueltas a bordo de un Toyota Corolla Cross, seguido por Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi.

Matías Rossi, quien luego se consagró campeón de la categoría, debió abandonar la carrera en Salta y volverá en busca de revancha.

Salta se afianza en el calendario

El regreso del TC2000, en 2025, también significó el retorno del automovilismo nacional al circuito salteño después de varios años sin competencias de primer nivel, consolidando nuevamente al autódromo local dentro del calendario del deporte motor argentino.

Recta principal del autódromo Martín Miguel de Güemes. Foto: TC 2000

Con la confirmación de la fecha de mayo, Salta volverá a recibir a una de las categorías más importantes del país, en un evento que promete repetir el impacto deportivo, turístico y económico que ya se vivió en la última edición.