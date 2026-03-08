VIDEO. Alerta por la crecida del Pilcomayo: en Misión La Paz refuerzan defensas ante posibles desbordes

La comunidad de Misión La Paz se prepara para afrontar un posible desborde del río Pilcomayo. Ante el incremento del caudal, vecinos de la zona comenzaron a reforzar defensas y tomar medidas preventivas para proteger viviendas y caminos.

El escenario genera preocupación en todo el norte provincial. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Salta informaron que se trabaja de manera permanente en la coordinación y monitoreo de la asistencia a las poblaciones afectadas por el aumento del caudal de los ríos Bermejo, Tarija e Itaú. La situación impacta especialmente en los municipios de Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, General Mosconi y Aguaray.

En paralelo, el Comité de Emergencia Climática mantiene bajo seguimiento la evolución del río Pilcomayo, que podría registrar un nuevo incremento de su nivel durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Recursos Hídricos, el nivel del río en la localidad boliviana de Villa Montes continuó en ascenso y alcanzó los 3,87 metros a las 17 de este sábado, superando el registro previo de este año hidrológico, que había sido de 3,65 metros el pasado 29 de enero.

Caudal en Misión La Paz

Las proyecciones indican que ese comportamiento podría traducirse en un caudal cercano a los 6,10 metros en Misión La Paz durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Si el Pilcomayo supera los 6 metros, la situación pasa a considerarse alerta naranja, con altas probabilidades de desbordes y desmoronamientos en las zonas ribereñas.

En este contexto, el Sistema de Alerta Pilcomayo emitió un comunicado dirigido a todas las poblaciones ubicadas entre Villa Montes y Misión La Paz–Pozo Hondo, advirtiendo sobre posibles desbordes y derrumbes de barrancas, especialmente en los sectores considerados críticos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y asistencia, a la espera de cómo evolucione el caudal del río en las próximas horas.