Arrancó la transformación de la plaza Evita: nuevas canchas, juegos y un paseo gastronómico

La renovación de la plaza Evita ya comenzó y promete transformar uno de los espacios verdes más reclamados por los vecinos de la ciudad. Las primeras tareas de intervención se iniciaron en los últimos días con el objetivo de recuperar el predio y dotarlo de infraestructura para actividades recreativas, deportivas y sociales. Los trabajos tendrán un plazo estimado de ejecución de 120 días.

Cambios que se vienen

La obra contempla la incorporación de juegos infantiles nuevos, mejoras en la parquización y la instalación de luminarias LED, con la intención de mejorar la visibilidad y la seguridad durante la noche. También se proyecta la plantación de árboles para ampliar las zonas de sombra y la construcción de nuevas caminerías con accesibilidad.

Uno de los puntos centrales del proyecto será la construcción de una cancha deportiva multipropósito, pensada para la práctica de fútbol, básquet y otras disciplinas. La idea es que el espacio funcione como un punto de encuentro para chicos y jóvenes de los barrios cercanos.

El plan también prevé la instalación de una estación deportiva con bebederos y la construcción de baños públicos, infraestructura que permitiría ampliar el uso del lugar durante todo el día.

Un paseo gastronómico y espacios de encuentro

Otra de las novedades será la creación de un paseo gastronómico dentro del predio. La propuesta apunta a convertir la plaza en un lugar de encuentro no solo para actividades recreativas, sino también para compartir comidas y reuniones familiares.

Según explicó el coordinador general de Obras Públicas de la Municipalidad, Dante Colombo, la intervención busca generar un espacio renovado y con múltiples usos. “Va a quedar una plaza totalmente nueva, con valor agregado y mucho más segura por todo lo que se realizará”, señaló.

Desde el municipio indicaron que la obra forma parte de un plan más amplio de recuperación de espacios públicos, tomando como antecedente intervenciones recientes en otras plazas de la ciudad.