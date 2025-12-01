Ente Regulador: Lanzan el asistente de IA "Vicente"

Hoy se presenta "Vicente", el nuevo asistente inteligente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, una herramienta basada en Inteligencia Artificial Generativa que promete transformar la atención ciudadana y facilitar la gestión de trámites vinculados a los servicios de agua, luz y cloacas. El lanzamiento se realizará hoy, a las 9.30, en la Plazoleta IV Siglos, con la participación de autoridades provinciales.

"Vicente" funcionará como un canal directo de asistencia, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto en la página web del organismo como a través del número de WhatsApp 387 634 7400.

Según explicó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, la herramienta incorpora información de las bases de datos de las empresas prestatarias, lo que permitirá a los usuarios consultar el estado real y actualizado de sus reclamos.

"Este sistema es mucho más amigable y suma toda la información de archivos de las empresas. Usted puede chequear el avance de un reclamo, verificar si venció el plazo de respuesta y nosotros podemos intervenir para revisar las actuaciones", explicó Saravia.

Además del asistente virtual, el Ente presentará un estudio elaborado junto a la Universidad de Buenos Aires sobre la incidencia del costo de la energía eléctrica en los sectores residencial y no residencial. Saravia destacó que, desde hoy, los usuarios podrán consultar online consumos promedios, facturación mensual, variaciones intermensuales e interanuales por departamento y categoría.

"Esto forma parte del derecho a la información adecuada y veraz", afirmó.

También adelantó que se trabaja en una segunda etapa junto a la Secretaría de Modernización, para que los ciudadanos puedan almacenar en una "billetera virtual" documentos como certificados de convivencia o residencia, evitando la duplicación de trámites entre distintas dependencias estatales.

El acceso a "Vicente" estará disponible mediante web, WhatsApp y cartelería urbana con códigos QR distribuidos en escuelas, hospitales, comisarías y paradores.