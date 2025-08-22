Trump y la FIFA le pusieron fecha al sorteo del Mundial: “Cada partido será como un Super Bowl”

El sorteo de la Copa Mundial 2026 ya tiene fecha y sede confirmada, será el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, un anuncio que llegó de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El acto marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que por primera vez en la historia tendrá 48 selecciones participantes.

Trump, acompañado por su vicepresidente James David Vance, destacó la magnitud del evento: “Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte”.

Además, subrayó que la elección del Kennedy Center no es casualidad, fue debido a que la capital estadounidense no será sede de ningún partido del certamen, por lo que la ceremonia del sorteo será la forma de darle protagonismo en medio de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Por su parte, Infantino remarcó la trascendencia de este Mundial: “Estamos uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”.

Por otro lado, la FIFA ya instaló oficinas en Miami y en la Torre Trump, en Nueva York, para coordinar todos los preparativos del torneo, que será el más extenso de la historia con 104 partidos a disputarse en 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

En Estados Unidos, las ciudades confirmadas para recibir partidos son Atlanta, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle.

México contará con la presencia de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mientras que Canadá tendrá partidos en Toronto y Vancouver. Entre ambos países se realizarán 26 encuentros, mientras que los restantes serán en territorio estadounidense.

El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un símbolo histórico que volverá a abrir una Copa del Mundo como lo hizo en 1970 y 1986.

Ese mismo día se jugará otro partido en Guadalajara. Además, la fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio, mientras que las rondas eliminatorias iniciarán al día siguiente, con la gran final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.