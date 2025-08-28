Con un doblete, Messi llevó al Inter Miami a una nueva final

La tercera fue la vencida para Inter Miami. Después de haber perdido los dos “Clásicos del Sol” de la temporada frente a Orlando City, el equipo rosa se tomó revancha en el partido más decisivo: ganó 3-1 en el Chase Stadium y se metió en la final de la Leagues Cup. Lionel Messi, que volvió tras una lesión muscular, fue la gran figura con un doblete que cambió la historia.

El próximo domingo, con rival aún a definir entre LA Galaxy y Seattle Sounders, los dirigidos por Gerardo Martino irán por el tercer título de su historia. Para Messi, será la posibilidad de sumar la estrella número 47 de su carrera, un récord absoluto.

El regreso del capitán

Messi volvió tras perderse los choques contra Tigres (cuartos de final) y DC United (MLS). “Quería estar. No me sentí del todo cómodo cuando volví contra el Galaxy, pero quería estar en este partido porque era un rival complicado que nos había ganado los dos partidos. El primer tiempo estaba con un poquito de miedo, pero en el segundo me solté un poquito más”, contó el 10 tras la clasificación.

En la primera parte, Orlando se mostró sólido y logró anular al rosarino con una marca doble permanente. El croata Marco Pasalic abrió el marcador sobre el final del primer tiempo tras un rebote desafortunado de Maximiliano Falcón, que dejó sin reacción a Oscar Ustari.

Con la ventaja, Orlando se refugió en su campo en la segunda mitad. Inter Miami tomó el control de la pelota, pero chocó contra la defensa rival hasta que David Brekalo cometió un error clave: sujetó de la camiseta a Tadeo Allende en el área, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. El propio Messi se hizo cargo del penal y empató el partido con una definición segura ante Pedro Gallese.

Desde ese momento, el dominio fue absoluto. Jordi Alba estrelló un remate en el palo y, a poco del final, Messi volvió a aparecer: una jugada colectiva lo dejó de cara al arco y definió con un potente disparo cruzado para el 2-1. La celebración, corriendo hacia el banco para abrazarse con los suplentes, fue la postal de la noche.

Ya en tiempo agregado, el venezolano Telasco Segovia, recién ingresado, aprovechó los espacios y liquidó el resultado con el 3-1 definitivo. Inter Miami festejó su clasificación a una nueva final continental y dejó en claro que, con Messi en cancha, siempre es candidato.

