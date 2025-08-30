¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

26°
30 de Agosto, Salta, Argentina
Explotación de la prostitución
Frontera norte
Fórmula Uno
#MILAGROPARAELMUNDO
Emilia Attías
Benjamín Vicuña
San Lorenzo
Carlos Melconian
Literatura argentina
Deportes

San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025: EN VIVO, minuto a minuto

El Ciclón, tercero en su zona con 11 puntos, recibe a un Globo que suma 10 y busca seguir prendido en la pelea.
Sabado, 30 de agosto de 2025 16:15
San Lorenzo se mide ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, por un enfrentamiento correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. 

El “Cuervo” llega a este compromiso después de un triunfo por 1-0 frente a Instituto de Córdoba en condición de local. El único tanto del encuentro fue concretado por el centro delantero juvenil Branco Lautaro Salinardi. Aquel resultado deportivo llevó al “Ciclón” al tercer lugar del Grupo B, con 11 unidades.

 

Por otro lado, el “Globo” viene de un empate 1-1 con Unión de Santa Fe en condición de local, la conversión llegó por una definición precisa del defensor central Martín Nervo. Con aquella igualdad, el equipo de Parque Patricios se quedó en el cuarto lugar del Grupo A, con 10 puntos. 

Minuto a minuto San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025

 

 

 

