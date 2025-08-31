Gimnasia de Jujuy vs. Central Norte por la Primera Nacional EN VIVO, minuto a minuto : ya se juega el clásico

El clásico del Norte ya se juega en el estadio 23 de Agosto, Jujuy. Desde las 16, Gimnasia de Jujuy enfrenta a Central Norte por la fecha 29 de la Primera Nacional, en un duelo que se disputa sin público visitante.

El lobo jujeño pelea la punta de la zona B, a un punto de Gimnasia de Mendoza, y busca un triunfo para seguir en la lucha por el ascenso directo. El cuervo salteño, en cambio, necesita sumar para asegurar la permanencia y toma este choque como una revancha de la derrota sufrida en la primera rueda. Con un estadio repleto de locales, el clásico promete intensidad y mucho en juego para ambos equipos.