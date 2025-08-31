¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Colapinto en la F1.minuto a minuto del GP de Países Bajos : el argentino está haciendo una buena carrera

El argentino larga decimosexto en Zaandvoort
Domingo, 31 de agosto de 2025 09:55
9/72 Norris superó a Verstappen

Lando Norris atacó y superó a Max Verstappen, lo que le permtió recuperar la segunda posición. El británico aprovechó el DRS en la recta principal para hacer adelantar en la curva 1. Los neumáticos blandos del neerlandés comenzaron a perder rendimiento.

 

 

10:11

🏎️Colapinto subió dos puestos y está 14°

El argentino pudo sumar dos puestos tras la largada y quedó 14°

 

 

 

10:07

🤯¡LOCURA TOTAL DE VERSTAPPEN!

El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.

 

Franco Colapinto da un paso más en su camino por la Fórmula 1, en una nueva cita a bordo de su Alpine, esta vez para competir en el GP de Países Bajos, que se desarrolla en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino larga desde la posición 16 de una grilla que tendrá en la pole a Oscar Piastri, escoltado por su compañero en McLarenLando Norris. La carrera comienza a las 10, hora argentina, y podrá verse vía streaming y TV por las plataformas de Disney+ y F1TV.

GP de Países Bajos con Franco Colapinto, minuto a minuto:

Dom. 31.08.2025-09:49

La reina Máxima Zorreguieta, presente en la Fórmula 1 en Países Bajos

La argentina, que se casó con el rey Guillermo Alejandro, recorrió la recta principal y se mostró maravillada por el público en el circuito de Zandvoort.

