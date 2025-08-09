Boca vs. Racing en VIVO: el xeneize y la academia no se sacan ventaja, mirá el minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca ya recibe a Racing en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo busca terminar con la racha de 11 partidos sin triunfos, en tanto los de Gustavo Costas llegan envalentonados tras golear a Deportivo Riestra. Nicolás Ramírez es el árbitro y ESPN Premium transmite en vivo.

17:19

48' FINAL DEL PRIMER TIEMPO

17:18

47'PT. Se suma un nuevo minuto

Tras la falta de Martínez, se indicó que se juega un minuto más.

17:17

46'PT. Amonestado Maravilla

El delantero de Racing es el tercero en ver la tarjeta amarilla tras una falta sobre Leandro Paredes,

17:16

45'PT. ¡Un minuto más!

Se juega un minuto más en este primer tiempo.

17:15

44'PT. ¡Otro amonestado en Racing!

Nardoni es el segundo en Racing en ver la tarjeta amarilla, después de una falta sobre Malcom Braida.

17:11

37'PT. Lo tuvo Almendra

El mediocampista remató desde afuera del área, pero Agustín Marchesín respondió de forma correcta y mandó el balón al corner.

17:07

36'PT. ¡No pudo el campeón del mundo!

En medio de reclamos porque no se respetó la distancia en la barrera, Leandro Paredes se vio obligado a intentar por arriba y el balón se fue muy por encima del arco.

17:05

33'PT. Una oportunidad clave para Boca

Mientras todo Boca reclama una tarjeta amarilla hacia Mura, el “Xeneize” tiene un tiro libre peligroso a los pies de Paredes.

17:02

30'PT. Primer amonestado en Racing

Agustín García Basso es el primero en ver la tarjeta amarilla en el encuentro.

16:59

28'PT. ¡Otra vez genera peligro Racing!

Vergara vio libre a Mura por el lado derecho, para que el colombiano cambiara el balón buscando a Adrián Martínez, quien le pegó al arco pero el balón se fue muy por arriba del arco de Agustín Marchesín.

16:54

23'PT. ¡Lo tuvo Nardoni!

Nardoni le pegó al arco, luego de una falta sobre Adrián Martínez que el árbitro del encuentro decidió dar como ley de ventaja, pero el balón se fue cerca del palo derecho de Agustín Marchesín.

16:50

19'PT. ¡Cambeses salvó a Racing!

Facundo Cambeses demostró sus reflejos y después de un córner, Edinson Cavani metió un taco que pudo haber sido el primero de Boca, pero el arquero de la “Academia” se quedó con el balón.

16:48

16'PT. ¡No se puede creer!

Duván Vergara quedó con el balón dentro del área solo para definir, pero le erró y la defensa de Boca logró rechazarla.

16:45

13'PT. Nada que temer para Cambeses

Luego de que Miguel Merentiel recibiera un centro en el área, cubierto por solo dos defensores de Racing, el uruguayo cabeceó mal y el arquero Facundo Cambeses se quedó sin problemas con el balón.

16:41

10'PT. De a poco, el duelo toma forma

En solo diez minutos desde el inicio del partido, tanto Boca como Racing llegaron al área y el partido es un ida y vuelta para ambos equipos.

16:38

06'PT. ¡Lo tuvo Boca!

Con una pelota parada a los pies de Leandro Paredes, el mediocampista puso un balón ideal para empujarla, pero ningún jugador de Boca llegó a cabecear. Además, generó peligro en Racing, que a los pies de Nardoni envió la pelota al corner.

16:33

⚽¡Inició el partido!

Ya se enfrentan Boca y Racing desde La Bombonera.

16:30

La previa del partido

Boca recibe a Racing en un encuentro que podría definir el futuro de Russo en el club

Seguí minuto a minuto Racing vs Boca

Las posiciones Racing vs Boca

Las estadísticas Racing vs Boca