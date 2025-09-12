¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Septiembre,  Salta
Liga Profesional de Fútbol
caso Andis
Cocaína
Salta
Gobernadores de Provincias Unidas
Carreros en el centro
Causa cuadernos
Aguas Blancas
Deportes

Juventud Antoniana vs. Independiente Chivilcoy MIRÁ EN VIVO: qué resultados lo llevan al santo a la clasificación

El conjunto antoniano juega en el Martearena con la obligación de sumar de a tres puntos. Qué tiene que pasar para que clasifique y también saque su pasaje a la Copa Argentina.
Viernes, 12 de septiembre de 2025 22:04
Juventud Antoniana e Independiente de Chivilcoy ya disputan la novena y última fecha de la fase campeonato, en la zona B, del Federal A. El santo tiene la obligación de ganar y esperar resultados para avanzar a la tercera fase. ¿Cuáles resultados necesita el antoniano para clasificar y/o también obtener su pasaje a la próxima edición de la Copa Argentina?

En primer término Juventud tiene que ganar y mientras más goles convierta, mayor posibilidad tendrá. Hoy cuenta con 8 puntos y está sexto. Si consigue un triunfo se irá a 11 y pasará al cuarto lugar parcialmente junto a Gimnasia de Chivilcoy.

Los resultados que espera el santo

Gimnasia de Chivilcoy será local de Sportivo Belgrano el domingo a las 15 y a Juventud solo le sirva que el conjunto de Buenos Aires pierda y si es por varios tantos, mejor (porque en caso de empatar en puntos se comienza a definir por diferencia de goles).

Además, en el quinto puesto (con 10) está Sarmiento de La Banda que será local de Atlético Rafaela. Al santo le conviene que el conjunto santiagueño pierda o empate.

Si es que no se da ninguno de estos resultados, Juventud jugará la segunda fase de la reválida.

Cabe recordar que clasifican 4 equipos y el quinto si bien no clasifica, accede a la Copa Argentina (con los clasificados).

La transmisión es de La Gloria o Devoto:

Así está la tabla de posiciones

