Juventud Antoniana vuelve a iluminar desde su casa la noche salteña

Pasaron 14 años y el sueño, intacto, está cada vez más cerca de una gran realidad. Es que desde aquella noche de abril de 2011, cuando Juventud Antoniana le ganó en un partido oficial a Crucero del Norte por 1 a 0, las luces del estadio Honorato Pistoia dejaron de encandilar a los corazones santos y mañana, renovadas, volverán a iluminar el cielo salteño.

Es que a partir de las 21, el plantel dirigido por Germán Noce se enfrentará en un amistoso a Altos Hornos Zapla, en lo que será la inauguración de la flamante luminaria del estadio de la Lerma y San Luis, en medio de las obras y gestión que viene realizando la administración de Juan Carlos Segura para devolver a Juventud a la zona de privilegio de los salteños.

"Ya estamos en un 95% de avance en las negociaciones y está todo listo para una gran fiesta de la familia de Juventud", aseguró Segura en diálogo con El Tribuno.

"Las expectativas son muchas. Estamos esperando que vayan todos los socios y vuelvan a su casa porque se realizó un gran trabajo con la flamante instalación eléctrica de la iluminación, se han remodelado todo, toda la instalación. Se han hecho todo el cableado nuevo, todas las térmicas nuevas, todos los disyuntores nuevos, los contactores, todo es nuevo. No es como las anteriores remodelaciones. Ahora todo de LED. Nosotros hemos comprado lo mejor que tenemos", resaltó el presidente del santo.

En ese sentido aclaró que "se ha dimensionado cada torre para que tenga 12 reflectores y estamos esperando para que lleguen más reflectores para completar urgente el trabajo".

Otras obras importantes

Segura resaltó que "se cambiaron unos aspersores del terreno de juego, se renovaron las cabinas de transmisión para que la prensa tenga mayor comodidad y seguridad en su trabajo, con Wi-Fi, estamos terminando la nueva cocina del buffet y terminamos un lavadero y la nueva utilería".

Cabe destacar que además se terminó con el consultorio médico, un consultorio para los kinesiólogos, se está poniendo membrana en pasta blanca en la tribuna, como así también se terminaron los baños de la comisión directiva.

"El departamento de fútbol femenino de divisiones inferiores ya está terminado. Hemos hecho un baño para mujeres también, porque Juventud no tenía baño en la comisión directiva, se repararon los techos, se hizo la verificación de todos los alambrados, de todas las divisiones", insistió.

Cabe destacar que para la fiesta de mañana en el Honorato Pistoia se espera la presencia de unos 6.000 hinchas.

Una alegría indescriptible

¿Qué significa que el hincha de Juventud vuelva a su cancha? "Para mí es una alegría inmensa porque me trae recuerdos muy gratos de cuando era chico y yo iba con mi papá y mi hermano. En una de las últimas veces que fui al estadio fue con mis hijos chiquitos también. Así que te puedo decir que para mí es una alegría y una emoción porque nosotros siempre queremos tener bien en condiciones nuestra casa", rememoró Segura.

El sueño está latente. "Falta aún. Hay muchas cosas por hacer en nuestra casa que de a poco las vamos a ir haciendo. Hablando del sueño está, digamos ahora el hincha vuelve a soñar con volver a su cancha a partir de mañana que ya vea cómo está", resaltó.

Los precios de las entradas

Cabe destacar que entre hoy y mañana se podrán adquirir las entradas por la app ACCESSFAN o en forma presencial en las boleterías de Lerma y La Rioja, hoy de 10 a 20 horas y mañana viernes de 10 a 21 horas.

Se venderán dos entradas por socios con la cuota al día.

La platea tendrá un costo de solo $12.000, mientras que la popular será de $ 10.000 y los socios vitalicios ingresarán sin cargo.

La inversión y la ayuda

La administración Segura hizo una inversión hasta el momento en el estadio Honorato Juventud de casi 20 millones de pesos.

"Todo lo que es el cableado y la térmica nos salió 6 millones de pesos. Y lo otro fue 14 millones de pesos en donde a los reflectores fueron 7 millones, la mitad, que nos proporciono la Liga Salteña de Fútbol. Hay que reconocer que la Liga nos dio una ayuda bastante importante", resaltó Segura.

Por su parte, aseguró, "el Gobierno provincial está comprometido y nos viene ayudando con el pago en fecha, que es muy importante".