Huracán vs. Racing EN VIVO, minuto a minuto: la academia gana en el Ducó con un equipo alternativo

Racing ya vista a Huracán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde la “Academia” busca encaminar el rumbo tras un muy flojo arranque. Duván Vergara, a los 23 minutos, puso el 1 a 0 para la academia.

El encuentro, que se lleva a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19 y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Lamolina, mientras que en el VAR está Álvaro Carranza.

Racing llega a este cruce luego de un gran triunfo por 1-0 en condición de visitante ante Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Es justamente por este cruce ante el “Fortín”, que el director técnico académico, Gustavo Costas, jugaría con mayoría de suplentes con el objetivo de que los que habitualmente son titulares lleguen frescos desde el aspecto físico al partido de vuelta que será el martes 23.

Arias y Solari fuera de los convocados

No obstante, ni Gabriel Arias ni Santiago Solari fueron convocados por el DT de 62 años. El arquero padece un cuadro febril, mientras que el atacante sufrió una sobrecarga en el recto anterior izquierdo.

En lo que respecta al Torneo Clausura, Racing tuvo un muy flojo arranque, cayendo en cinco de sus primeras siete presentaciones, aunque en la última fecha pudo conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante San Lorenzo.

Huracán, por su parte, tuvo un arranque más regular en este Torneo Clausura, donde sumó 12 puntos sobre 24 posibles y se ubica en la octava posición de la Zona A, por ahora obteniendo la clasificación a los playoffs.

El “Globo”, que es dirigido por Frank Kudelka, viene de pelear hasta la última fecha en la Liga Profesional 2024 y de alcanzar la final en el Torneo Apertura 2025, por lo que en este semestre va en busca de ese título que le viene siendo tan esquivo.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro