Fórmula 1 EN VIVO: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

10:03 ¡Terminó la práctica libre 2! El mejor tiempo quedó en manos del británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien registró una vuelta de 1:41,293.

Colapinto, por su parte, finalizó último, a 2 segundos y 29 milésimas del siete veces campeón del mundo.

09:53 Colapinto cayó a la última posición

El argentino sigue sin encontrar el rendimiento deseado con su Alpine y está último a falta de solo 7 minutos para el final de la sesión.

09:53 Colapinto cayó a la última posición

El argentino sigue sin encontrar el rendimiento deseado con su Alpine y está último a falta de solo 7 minutos para el final de la sesión.

09:38 Buena vuelta de Colapinto, que escala a la decimosexta posición

El argentino hizo una buena vuelta que le permitió escalar al 17° puesto y quedar a 1,995 del líder Leclerc.

09:37 Finalmente Norris pudo seguir compitiendo en la sesión

Luego de pasar por los boxes, los mecánicos de McLaren le dieron luz verde para que vuelva a salir a la pista.

09:34 Norris abandona la segunda sesión de entrenamientos

El británico chocó contra uno de los paredones y rompió la suspensión de su McLaren.

09:32 Azerbaiyán, una pesadilla este viernes para Colapinto

Con solo media hora de sesión por disputar, el argentino se ubica en la última posición.

09:20 Colapinto sigue sin poder salir del fondo

Luego de 20 minutos de sesión, el argentino está 19°, a casi dos segundos y medio del líder, que es el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

08:29 Se viene la FP2

En solo media hora comenzará la segunda sesión de entrenamientos del GP de Azerbaiyán.

07:53 Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1

El argentino redondeó un tiempo de 1:45,299 y terminó a 2 segundos y 595 milésimas del líder, Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó último.