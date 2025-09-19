El dólar oficial abre con una suba de $20 y superó la barrera de los $1500

El dólar oficial hoy viernes 19 de septiembre se dispara $ 20 y cotiza a $ 1465 para la compra y $ 1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa acumula un incremento de $ 135 desde la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses. Se trata de la tercera jornada que la cotización oficial mayorista supera el techo de la banda cambiaria, lo que obliga al Banco Central a intervenir.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1969,5 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.



Por su parte, el dólar blue hoy viernes 19 de septiembre cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta. El paralelo suma $ 85 en lo que va de la semana y acumula desde los comicios en PBA un incremento de $ 140.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de -0,33%. El paralelo cotiza $ 275 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).