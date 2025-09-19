PUBLICIDAD

cerrillos
Donald Trump
El Carril
GP de Azerbaiyán
agustina torres
muerte en tartagal
denuncias web
caso rosmery aramayo torrez
Policiales

Tras una denuncia web se desbarató una boca de expendió de droga en Capital

Un hombre fue detenido. Se allanó un domicilio en barrio Paraíso y se secuestró más de 70 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 11:40
La Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Investigación Narcocriminal, realizó un procedimiento en el marco de una causa por venta de droga. La investigación inició tras un reporte efectuado a través del sitio Denuncias Web.

En ese marco, se allanó un domicilio en barrio Paraíso, de la ciudad de Salta, donde funcionaba un punto de comercialización de sustancias prohibidas. Se secuestró más de 70 dosis de droga entre marihuana y cocaína. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un canal anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga

