Messi ya está a modo Selección... y despedida

El más esperado. Lionel Messi, capitán del conjunto nacional, llegó al país para sumarse a la Selección argentina, que se prepara para disputar la última doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador. Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos.

Luego de la dolorosa derrota por 3-0 ante Seattle Sounders -con una escandalosa pelea- en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza.

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Se espera un momento muy especial en el duelo con Venezuela en el Monumental el jueves: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina.

Antes de que el sol se escondiera detrás del pinar que rodea el predio de la AFA, la Selección realizó su primer entrenamiento con vistas a la doble fecha de Eliminatorias: este jueves recibirá a Venezuela (20.30) y el martes 9 visitará a Ecuador (20.00). Todavía sin el plantel completo Scaloni trabajó con los que ya se encuentran disponibles.

Con las jóvenes promesas

El entrenamiento de ayer se desarrolló a puertas cerradas, aunque la Selección difundió en sus redes sociales una serie de imágenes que permitieron observar algunos momentos de la jornada. En ellas se pudo ver a jóvenes promesas como Franco Mastantuono, Julio Soler, Claudio Echeverri y Nico Paz, acompañados por futbolistas de mayor experiencia como, Leandro Paredes, Cuti Romero, Marcos Acuña, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada, todos realizando trabajos con pelota y ejercicios de fútbol. La mezcla de juventud y jerarquía le viene dando un tinte particular cada convocatoria, reflejando el recambio y la riqueza de variantes con las que cuenta Lionel Scaloni.

Mientras tanto, Lionel Messi apareció en las imágenes sentado en el banco de suplentes junto a Leandro Paredes, compartiendo unos mates y distendido tras la exigencia de los últimos días. El capitán venía de disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami y, apenas concluido su compromiso en Estados Unidos, emprendió viaje hacia la Argentina. Aterrizó junto a su compañero de equipo y amigo Rodrigo De Paul y ambos llegaron al predio de Ezeiza alrededor de las 16, es decir, un par de horas antes de que iniciara la práctica.

Hoy el seleccionado volverá a trabajar y habrá una práctica con un tramo abierto a la prensa.

Bronca de Scaloni por fecha de Finalissima

A menos de un año para el Mundial 2026 y con la Selección argentina ya clasificada, la atención está puesta en la Finalissima ante España. Todo indica que tendá lugar en marzo, pero Lionel Scaloni se mostró en contra de la fecha y reclamó la mala organización: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Tal y como sucedió ante Italia en 2022, medirse frente a "La Roja" representa un desafío de gran dimensión que prepara a la albiceleste para la cita mundialista en junio. No así para el DT, a quien le representa un estrés. "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", confesó.

La gran razón de un calendario apretado y casi sin lugar es la Nations League. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató", soltó.