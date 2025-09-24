MLS: Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City

Inter Miami goleó 4-0 en su visita a New York City FC y aseguró su lugar en los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). Además, alimenta su sueño de conquistar por segundo año consecutivo el Supporters’ Shield. Lionel Messi fue la figura producto de su doblete y una asistencia. El encuentro reunió a dos de los equipos más sólidos de la Conferencia Este en un escenario inédito para el fútbol, ya que se jugará en el Citi Field, estadio tradicionalmente reservado al béisbol.

El equipo de Javier Mascherano comenzó el duelo con una firme postura, al punto de que Mateo Silvetti concretó la primera aproximación antes del minuto de partido: realizó una pirueta que pasó por encima del travesaño. Las Garzas continuaron imponiendo las condiciones en el juego con el manejo de la pelota y constantes llegadas al arco defendido por Matt Freese, donde también se destacó un remate desde afuera del área de Lionel Messi, el cual se fue cerca del palo izquierdo. El capitán de la selección argentina se mostró notablemente activo en la gestación ofensiva de la visita.

New York City reaccionó a partir de la pelota parada, una de las grandes falencias del Inter Miami. Tras un tiro de esquina preciso del argentino Nicolás Fernández Mercau, Thiago Martins cabeceó solo dentro del área chica, pero Óscar Ustari logró mantener el cero con una notable atajada.

A diferencia del arranque del encuentro, los últimos 20 minutos del primer tiempo transcurrieron con total paridad. Inter Miami siguió monopolizando la posesión de la pelota, aunque sin tanta profundidad en comparación al inicio del partido.

Lionel Messi marcó dos goles y brindó una asistencia. A sus 38 años el máximo anotador en la MLS con 24 tantos. AP

Un par de jugadas después, apareció Messi para marcar un punto de inflexión en el partido. Con un preciso pase filtrado que rompió la defensa rival, habilitó a Baltasar Rodríguez y lo dejó solo frente al arquero. El joven surgido en Racing definió con seguridad y concretó el 1-0.

En el complemento el Inter Miami comenzó mejor y dispuso de chances para aumentar su diferencia. El arquero Matt Freese se lució y en una de sus salvadas le ahogó el grito a Luis Suárez. Messi siguió siendo protagonista y tomó cada vez más contacto con la pelota. El rosarino se arrimó al área rival y hasta pudo convertir el segundo si llegaba a conectar un centro que fue pasado.

A los 74 minutos el Inter Miami amplió las diferencia y fue gracias a un pase quirúrgico de Sergio Busquets para Messi, que recibió, le ganó a su marcador y definió cruzado ante la salida de Freese. Más tarde, Luis Suárez concretó el tercero por medio de un penal. Cabe destacar que Messi le cedió la ejecución a su amigo uruguayo.

Lejos de conformarse con su labor que ya era notable, Messi volvió a aparecer tras una corrida por la derecha y tras ingresar en el área definió de derecha con otro tanto de alta factura que selló el resultado.

La faena de Lionel Messi en el presente ejercicio de la MLS es notable: es el goleador del campeonato con 24 tantos y brindó 11 asistencias. A sus 38 años se muestra muy vigente. Se lo ve cada mejor en lo físico y en el tiempo adicionado corrió como si recién comenzara el cotejo. Cabe recordar que también quedó como goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 8 conquistas para la selección argentina.