Torneo Clausura
Fútbol
Avenida Tavella
fuga de gas
Torneo Clausura
Fútbol
Cristina Kirchner
Selena Gomez
Thiago Medina
Deportes

Arsenal descendió a la Primera B Metropolitana tras una muy mala campaña

El arse comparte la zona A con Gimnasia y Tiro, pero se encuentra en el último puesto.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 17:45
Arsenal de Sarandí descendió este fin de semana a la Primera B Metropolitana, luego de una campaña muy complicada en la Primera Nacional que lo dejó sin chances de mantener la categoría. El arse comparte la zona A con Gimnasia y Tiro, pero se encuentra en el último puesto.

El club del Viaducto, fundado en 1957, ya había jugado en la B Metropolitana antes de dar el salto a la B Nacional en 1992, y ahora deberá volver a disputar ese torneo después de más de tres décadas.

De la gloria a la tercera categoría

La caída significa un nuevo golpe para la institución, que tuvo sus momentos de mayor gloria en los años 2000 con la conquista de la Copa Sudamericana 2007 y el Torneo Clausura 2012. Tras varias temporadas de altibajos, los problemas futbolísticos y económicos terminaron arrastrando al equipo a un nuevo descenso.

De esta manera, Arsenal afrontará el desafío de competir en la B Metropolitana, con el objetivo de rearmarse y recuperar el protagonismo que lo llevó a ser parte de la élite del fútbol argentino. Mientras tanto, sus hinchas ya comienzan a prepararse para acompañar al equipo en un campeonato que supondrá un fuerte cambio en la historia reciente del club.

 

