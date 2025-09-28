Argentina vs. Cuba, EN VIVO: la Selección gana en su debut en el Mundial Sub 20, pero los de la Isla sorprenden

inicia sesión o regístrate.
La Selección argentina Sub 20 le gana por 2 a 1 a su par de Cuba, por la primera fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile.
A los 3 minutos, Alejo Sarco puso en ventaja al equipo juvenil y antes del final del primer tiempo, a los 41' marcó el segundo. Sin embargo, en la última jugada de la etapa inicial descontó Karel Pérez.
Partido en desarrollo...
Las formaciones de ambas selecciones
Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Juan Villalba, Dylan Gorosito, Tobías Ramírez; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Cuba: Yurdy Hodelin; Leandro Mena, Karel Pérez, Camilo Pinillo, Elvis Casanova; Marcos Campos, Maikol Vega, Romario Torres; Yordan Castañer, Alessio Raballo y Jade Quiñónes. DT: Pedro Pereira Mesa.