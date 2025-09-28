¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boxeo
consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Deportes

Argentina vs. Cuba, EN VIVO: la Selección gana en su debut en el Mundial Sub 20, pero los de la Isla sorprenden

A los 3 minutos, Alejo Sarco puso en ventaja al equipo juvenil y antes del final del primer tiempo, a los 41' marcó el segundo. Sin embargo, en la última jugada de la etapa inicial descontó Karel Pérez.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 20:03
La Selección argentina Sub 20 le gana por 2 a 1 a su par de Cuba, por la primera fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile.

A los 3 minutos, Alejo Sarco puso en ventaja al equipo juvenil y antes del final del primer tiempo, a los 41' marcó el segundo. Sin embargo, en la última jugada de la etapa inicial descontó Karel Pérez.

 

 

 

 

 

Partido en desarrollo...

Las formaciones de ambas selecciones

Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Juan Villalba, Dylan Gorosito, Tobías Ramírez; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelin; Leandro Mena, Karel Pérez, Camilo Pinillo, Elvis Casanova; Marcos Campos, Maikol Vega, Romario Torres; Yordan Castañer, Alessio Raballo y Jade Quiñónes. DT: Pedro Pereira Mesa.

