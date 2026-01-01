Oficialmente, lanzan hoy el triangular de verano con Gimnasia, Central y Chaco For Ever

Llegó la hora. Hoy, a partir de las 11 horas en la sede de la Liga Salteña de Fútbol se presentará oficialmente el Torneo de Verano Salta 2026 que se disputará en el estadio Martearena.

Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes y de los clubes participantes entre otros.

Cabe destacar que el torneo se llevará a cabo con un triangular de verano que reunirá a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, equipo que también se encuentra en la Primera Nacional y formará parte de la zona A con el cuervo. El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.

La competencia comenzará el viernes 23 con uno de los partidos más esperados por los hinchas locales: el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El encuentro inaugural se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario habitual de los grandes eventos futbolísticos de la provincia.

El martes 27, Central Norte se medirá ante Chaco For Ever y finalmente, el viernes 30, el albo y Chaco For Ever chocarán para cerrar el triangular.

El triangular de verano permitirá a los cuerpos técnicos observar el rendimiento de sus planteles, sumar rodaje competitivo y probar variantes tácticas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.