Los Infernales siguen de gira y hoy enfrentan a Citta

En un formato innovador de la Federacion de Voley Argentina para la competencia de Liga A2 , el representativo salteño sigue de gira y esta noche enfrentarán a Citta partido que se disputará a las 21 hs y se podrá ver por el YouTube oficial del circuito.

Citta Vóley es un club de voleibol de Villa Constitución, Santa Fe, Argentina, que ha tenido un rápido ascenso en el voley nacional, participando y destacándose en ligas como la Liga Federal y la Liga Nacional (LVA) de la Asociación de Clubes (ACLAV), representando a la Asociación de Vóley de Rosario (AVR) en competencias nacionales.

Los Infernales ya llevan varios días lejos de casa recordemos que les tocó los primeros partidos de visitante con el condimento de que el debut fue con la plaza tal vez más fuerte de la zona y con los equipos rosarinos.

Además es importante remarcar que el promedio de edad de el equipo salteño es el más joven de todos los participantes lo que marca la apuesta que está realizando la Federación de Vóley de Salta.

De esta manera, con el apoyo de la Agencia Provincial Salta Deportes y la dirección técnica del máximo referente argentino del voley mundial, Marcos Milinkovic, el voley continúa su crecimiento en la provincia, a lo que se suman capacitaciones en capital y el interior para motivar a este nuevo proyecto.