17°
13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Liga Nacional de Voley
Narcogendarmes
Rugby
Estafas
Intento de homicidio
Caballos sueltos
Corte de Justicia de Salta
puente del río vaqueros
plan güemes
Deportes

Los Infernales siguen de gira y hoy enfrentan a Citta

Enfrentarán esta noche a partir de las 21 horas al conjunto santafesino de Villa Constitución.
Martes, 13 de enero de 2026 01:58
En un formato innovador de la  Federacion de Voley Argentina para la competencia de Liga A2 , el representativo salteño sigue de gira y esta noche enfrentarán  a Citta  partido que se disputará a las 21 hs y se podrá ver por el YouTube oficial del circuito.
Citta Vóley es un club de voleibol de Villa Constitución, Santa Fe, Argentina, que ha tenido un rápido ascenso en el voley nacional, participando y destacándose en ligas como la Liga Federal y la Liga Nacional (LVA) de la Asociación de Clubes (ACLAV), representando a la Asociación de Vóley de Rosario (AVR) en competencias nacionales. 
Los Infernales ya llevan varios días lejos de casa recordemos que les tocó los primeros partidos de visitante con el condimento de que el debut fue con  la plaza tal vez más   fuerte de la zona y con los equipos rosarinos.
Además es importante remarcar que el promedio de edad de el equipo salteño es el más joven de todos los participantes lo que marca la apuesta que está realizando la Federación de Vóley de Salta.
De esta manera, con el apoyo de la Agencia Provincial Salta Deportes y la dirección técnica  del máximo referente argentino del voley mundial, Marcos Milinkovic, el voley continúa su crecimiento en la provincia, a lo que se suman capacitaciones en capital y el interior para  motivar a este nuevo proyecto.

 

Temas de la nota

