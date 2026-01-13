Incautaron 13 caballos sueltos en Salta y Metán

La Policía de Salta incautó el fin de semana 13 caballos que se encontraban sueltos en la vía pública, durante distintos procedimientos realizados en Capital, Vaqueros y Metán, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera sostenida en diferentes localidades de la provincia.

Las actuaciones estuvieron a cargo del Departamento Caballería, que intensifica estos controles con el objetivo de reducir riesgos para la seguridad vial y prevenir accidentes, especialmente en sectores donde la circulación de animales representa un peligro para conductores y peatones.

De acuerdo a la información oficial, los animales fueron detectados en zonas urbanas y periurbanas, donde su presencia generaba potenciales situaciones de riesgo. Tras la intervención policial, fueron trasladados a espacios destinados al resguardo, a fin de garantizar su cuidado y avanzar con los trámites administrativos correspondientes.

En todos los casos se dio intervención a las Fiscalías competentes, que tomaron conocimiento de las actuaciones y dispusieron las medidas legales a seguir para determinar responsabilidades, en función de la normativa vigente sobre tenencia y control de animales.