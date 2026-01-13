PUBLICIDAD

La caída de Maduro
Santa Clara del Mar
Accidente de tránsito
Martes 13
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Juventud Antoniana
Bolivia
Juana Viale
Asignación Universal por hijo
Policiales

Detenido por amenazas con réplica de arma de fuego en Cafayate

La intervención fue en calles Sebastián Arias y Pasaje San Cayetano por personal policial del Distrito de Prevención 6. Se le secuestró la réplica de arma de fuego. Intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.
Martes, 13 de enero de 2026 00:14
Policías de la Comisaría 1 y de Seguridad Urbana del Distrito de Prevención 6 detuvieron durante la madrugada de este lunes a un hombre de 32 años, en el marco de una causa por amenazas con una réplica de arma de fuego contra dos personas en la vía pública, en Cafayate.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el barrio Santa Rita, cuando el sospechoso se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Luego de las tareas investigativas, el personal policial logró ubicar al individuo esta madrugada en la intersección de las calles Sebastián Arias y pasaje San Cayetano. Durante el procedimiento, se le secuestró una réplica de arma de fuego que llevaba entre sus prendas de vestir.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Cafayate.

