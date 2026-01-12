La confesión de Graciela Alfano sobre Mauricio Macri: “Yo tuve un romance”

La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras 15 años de relación, sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y la política, luego de que Graciela Alfano revelara que tuvo un “romance” con el exmandatario.

Mientras se hablaba de una crisis profunda que derivó en una decisión consensuada, comenzaron a circular rumores que vincularon al expresidente con Juana Viale, versión que la conductora desmintió con dureza.

La vedette dialogó con DDM y, al ser consultada por la ruptura, aseguró no estar al tanto de los detalles íntimos de la expareja, aunque se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando Alfano reveló que Macri se había comunicado con ella de madrugada para invitarla a comer.

“Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer”, contó, dejando atónitos a los presentes en el estudio.

Lejos de esquivar el tema, Graciela fue aún más directa y recordó el romance que tuvo con el exmandatario en el pasado: “Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.

Consultada sobre la posibilidad de retomar un vínculo amoroso con Macri, Alfano no cerró ninguna puerta: “Es posible que suceda, somos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”.

Juana Viale desmiente ser "la tercera" entre Macri y Awada

La conductora de “Almorzando con Juana”, Juana Viale, enfrentó los rumores que la señalan como la tercera en discordia en la relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, con un comunicado en sus redes sociales.

Las versiones de que la diseñadora de indumentaria y el ex presidente de Argentina se habrían separado estallaron el domingo por la tarde. Horas después, Awada confirmó la noticia a través de una historias de Instagram, reconociendo que estaba “cerrando una etapa”.

Tras la escandalosa separación, Franco Torchia contó en Duro de Domar (C5N) una fuerte y escandalosa versión que indica que la disolución del matrimonio se debe a una supuesta infidelidad de parte de Mauricio Macri con Juana Viale.

"Hacer daño por un segundo de fama"

La nieta de Mirtha Legrand, que actualmente está en pareja con Yago Lange, negó rotundamente los rumores con un comunicado en redes: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. LOS QUE NO TIENEN LA POSTA HABLAN EN CONDICIONAL para ampararse legalmente”.

“Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto. La mentira digo”, reflexionó.

Apuntando directamente contra el periodista, dejó entrever que recibió algo a cambio de dar “la información”: "No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo".

“A los que amo, respeto y admiro, Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, cerró.