VIDEO. Juventud Antoniana celebra sus 110 años con pasión, historia y una gran convocatoria

Juventud Antoniana celebró sus 110 años de vida institucional con una serie de actividades que reunieron a cientos de hinchas de todas las edades, en un clima de fiesta y memoria.

El club, símbolo del deporte salteño y especialmente del fútbol del norte argentino, abrió sus puertas para compartir el aniversario con su gente y reforzar el vínculo con la comunidad.

Los festejos comenzaron el domingo a las 21.30, con una propuesta solidaria: el ingreso al estadio Fray Honorato Pistoia fue a cambio de un alimento no perecedero. Desde temprano, grandes, chicos y familias enteras se acercaron a la sede para participar de la celebración.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

La noche contó con shows de artistas locales y, ya pasada la medianoche, se lanzaron fuegos artificiales que marcaron el momento central del aniversario. Luego, el presidente del club, Juan Carlos Segura, dirigió unas palabras a los presentes, destacando la historia, la identidad y el futuro de Juventud Antoniana.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

Este lunes, las puertas del club volvieron a abrirse con la misma modalidad solidaria, y nuevamente la convocatoria fue masiva, con hinchas de todas las edades que se acercaron a ser parte del cumpleaños número 110. A las 19, se celebró una misa sobre la platea del club, en un momento de recogimiento y agradecimiento. Más tarde, una banda de música puso el broche final a dos días intensos de celebración.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

En lo deportivo, Juventud Antoniana atraviesa una etapa de receso y rearmado. Con el director técnico Germán Noce al frente, el plantel se prepara de cara al próximo Torneo Federal A, que comenzará recién en marzo, con el objetivo de ser protagonista y responder a las expectativas de su gente.

Un poco de historia

La historia de Juventud Antoniana se remonta a fines de 1915. En noviembre de ese año, el obispo de la provincia, José Gregorio Calixto Romero, autorizó al padre Enrique Biagini a fundar un centro destinado a “alejar a los jóvenes” de los malos hábitos y acercarlos a actividades formativas y recreativas.

El 6 de diciembre de 1915, en Corrientes, se redactó el acta de “erección canónica” de Juventud Antoniana, firmada por el padre Lorenzo Mondanelli, tal cual lo menciona el club en su sitio oficial. Ese documento llegó luego a Salta y la primera reunión se realizó el 12 de enero de 1916, fecha que quedó establecida oficialmente como el día de la fundación.