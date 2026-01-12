PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Dante Caro
Javier Milei
·AFA
Irán
La caída de Maduro
Santa Clara del Mar
Accidente de tránsito
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Juventud Antoniana
Dante Caro
Javier Milei
·AFA
Irán
La caída de Maduro
Santa Clara del Mar
Accidente de tránsito
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Juventud Antoniana

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Juventud Antoniana celebra sus 110 años con pasión, historia y una gran convocatoria

Uno de los clubes más populares de la provincia festejó un nuevo aniversario con dos jornadas cargadas de emoción, música y solidaridad.

Enrique Figueroa
Lunes, 12 de enero de 2026 21:26
Los hinchas del santo celebran el cumpleaños del club desde el domingo a la noche. Foto: Prensa Juventud Antoniana
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Juventud Antoniana celebró sus 110 años de vida institucional con una serie de actividades que reunieron a cientos de hinchas de todas las edades, en un clima de fiesta y memoria.

El club, símbolo del deporte salteño y especialmente del fútbol del norte argentino, abrió sus puertas para compartir el aniversario con su gente y reforzar el vínculo con la comunidad.

Los festejos comenzaron el domingo a las 21.30, con una propuesta solidaria: el ingreso al estadio Fray Honorato Pistoia fue a cambio de un alimento no perecedero. Desde temprano, grandes, chicos y familias enteras se acercaron a la sede para participar de la celebración.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

La noche contó con shows de artistas locales y, ya pasada la medianoche, se lanzaron fuegos artificiales que marcaron el momento central del aniversario. Luego, el presidente del club, Juan Carlos Segura, dirigió unas palabras a los presentes, destacando la historia, la identidad y el futuro de Juventud Antoniana.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

Este lunes, las puertas del club volvieron a abrirse con la misma modalidad solidaria, y nuevamente la convocatoria fue masiva, con hinchas de todas las edades que se acercaron a ser parte del cumpleaños número 110. A las 19, se celebró una misa sobre la platea del club, en un momento de recogimiento y agradecimiento. Más tarde, una banda de música puso el broche final a dos días intensos de celebración.

Foto: Prensa Juventud Antoniana

En lo deportivo, Juventud Antoniana atraviesa una etapa de receso y rearmado. Con el director técnico Germán Noce al frente, el plantel se prepara de cara al próximo Torneo Federal A, que comenzará recién en marzo, con el objetivo de ser protagonista y responder a las expectativas de su gente.

Un poco de historia

La historia de Juventud Antoniana se remonta a fines de 1915. En noviembre de ese año, el obispo de la provincia, José Gregorio Calixto Romero, autorizó al padre Enrique Biagini a fundar un centro destinado a “alejar a los jóvenes” de los malos hábitos y acercarlos a actividades formativas y recreativas.

 

El 6 de diciembre de 1915, en Corrientes, se redactó el acta de “erección canónica” de Juventud Antoniana, firmada por el padre Lorenzo Mondanelli, tal cual lo menciona el club en su sitio oficial. Ese documento llegó luego a Salta y la primera reunión se realizó el 12 de enero de 1916, fecha que quedó establecida oficialmente como el día de la fundación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD