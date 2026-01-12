Doce fallecidos dejó un accidente en Bolivia

Al menos 12 personas, miembros de una misma familia, fallecieron este lunes en Bolivia al chocar un autobús contra un árbol en una ruta en el oriente del país, cerca de la frontera con Brasil.

El suceso ocurrió en la madrugada en la ruta Bioceánica, en el tramo que une las poblaciones de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, informó la Policía de Bolivia.

La información preliminar que se maneja es que el hecho se produjo debido al estado de ebriedad del conductor, un adolescente de 13 años, quien conducía el vehículo en el que regresaba toda su familia después de participar en una fiesta.

El joven se salió de la carretera y chocó el colectivo contra un árbol que segundos después cayó encima del vehículo, aplastando a la mayoría de los pasajeros. "Estamos recolectando todos los indicios para determinar la causa del accidente que dejó 11 muertos", dijo un jefe policial. Sin embargo, desde el hospital Príncipe de Paz confirmaron más tarde el fallecimiento de una adolescente.

Los heridos fueron internados en el hospital de Puerto Quijarro y otros fueron llevados hasta la ciudad de Corumbá, en Brasil, por la gravedad de sus lesiones.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y 40.000 heridos, según datos oficiales.