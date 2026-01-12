PUBLICIDAD

12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Barrio La Loma
Dante Caro
Javier Milei
·AFA
Irán
La caída de Maduro
Santa Clara del Mar
Accidente de tránsito
Graciela Alfano
Kevin Benavides
Deportes

Kevin Benavides terminó octavo la etapa 8 del Dakar 2026

Este resultado le permitió descontar tiempo y escalar hasta el 13º puesto de la clasificación general.
Lunes, 12 de enero de 2026 21:06
Kevin Benavides volvió a mostrar regularidad en el Rally Dakar 2026 al completar la etapa 8 en la octava posición, consolidando su progreso en la competencia más exigente del rally raid mundial.

El piloto salteño venía de protagonizar un día histórico en la etapa 7, donde consiguió la victoria, y en esta nueva jornada optó por una estrategia más medida que le permitió descontar minutos en la general y ubicarse 13º en la clasificación acumulada, en lo que representa su debut dentro de la categoría Challenger.

Se viene el segundo maratón

La etapa 8 sirvió además como antesala de uno de los momentos más exigentes del Dakar: la segunda y última etapa maratón, considerada clave para las aspiraciones de todos los competidores. El recorrido se desarrollará entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio, con un enlace de 123 kilómetros y una especial de 418 kilómetros.

En este tipo de etapas, los pilotos no cuentan con asistencia externa, por lo que deben encargarse de la reparación y mantenimiento de sus vehículos al finalizar la jornada. Luego, pasan la noche en pleno desierto y regresan al vivac tras completar la etapa 10, en un verdadero desafío de autosuficiencia, concentración y resistencia.

