Rally Dakar 2026: ¡Luciano Benavides metió otra victoria en la etapa 8, llegó a la punta y va por el título!

Luciano Benavides volvió a ser protagonista en el Rally Dakar y firmó una jornada clave al quedarse con la novena etapa, logrando así su tercera victoria en la actual edición y asumiendo el liderazgo de la clasificación general en la categoría motos. Ahora está 10 segundos por delante de Daniel Sanders y Ricky Brabec, el tercero, lo sigue a 4 minutos y 47 segundos. Quedan cinco tramos.

Motos: Etapa 8

Este lunes se disputó el bucle Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir, una exigente etapa que contó con 236 kilómetros de enlace y una especial cronometrada de 481 kilómetros, donde el piloto salteño volvió a ser "Faster (el más rápido)", como lo apodan en el ambiente. El resultado no solo le permitió sumar un nuevo triunfo de tramos, sino también dar un paso decisivo para buscar el tan ansiado beduino.

Motos: General

El menor de los hermanos Benavides logró su octavo triunfo de etapas en el Dakar y es la mejor ubicación parcial en la general en las nueve participaciones que lleva en la carrera más extrema del mundo.

Vuelve la etapa maratón

Tras esta etapa, el Dakar se encamina hacia uno de los momentos más duros y determinantes de la competencia: la segunda y última etapa maratón, que será clave en las aspiraciones de todos los pilotos. El recorrido irá entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio, con un enlace de 123 kilómetros y una especial de 418 kilómetros.

Cabe recordar que en las etapas maratón (la primera fue en la cuarta etapa) los competidores no cuentan con asistencia externa, por lo que deben reparar y mantener sus vehículos por sus propios medios al finalizar la jornada. Luego, pasan la noche en pleno desierto y regresan al vivac una vez completada la etapa 10, en un verdadero desafío de autosuficiencia y concentración.

Con el liderazgo en la general y una nueva etapa decisiva por delante, Luciano Benavides llega fortalecido al tramo final del Dakar.

La etapa 8 de Kevin

Después de quedarse con la etapa 7 en un día histórico para la delegación argentina en el Dakar, Kevin Benavides marchaba décimo en la etapa 8 y pretenía descontar minutos para llegar al top 10 de la general en su debut con la categoría challenger.