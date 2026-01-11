Franco Colapinto elogió a los hermanos Benavides: "Qué bestias ustedes dos"

La séptima etapa del Dakar 2026 quedará registrada como un hecho inédito en la competencia: por primera vez, dos hermanos ganaron el mismo día en distintas categorías. Luciano y Kevin Benavides lograron la hazaña en Arabia Saudita y la jornada no pasó desapercibida para el automovilismo argentino, incluido Franco Colapinto, quien destacó el logro.

El piloto bonaerense reaccionó a la publicación conjunta de los Benavides con un mensaje de reconocimiento que rápidamente se viralizó: "Qué bestias ustedes dos. No cualquier familia mete doble P1. Lindos genes les tocaron", escribió desde su cuenta de Instagram el hombre de Alpine.

Cabe destacar que esta edición del Dakar es especial para Kevin no solo por el cambio de categoría, sino también por el respaldo recibido el primer día, cuando Colapinto le envió un mensaje de aliento a través de Instagram: "Dale Ironman, vamos". La respuesta de Benavides no tardó en llegar, con un guiño cinéfilo: "A la orden, Jarvis".