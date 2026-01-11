PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Regional Federal Amateur
incendio en chubut
Liberación de presos
Venta de autos usados
Desentierro del carnaval
Liberación de presos
Franco Colapinto
Amistosos de verano
Torneo Regional Federal Amateur
incendio en chubut
Liberación de presos
Venta de autos usados
Desentierro del carnaval
Liberación de presos
Franco Colapinto
Amistosos de verano

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Franco Colapinto elogió a los hermanos Benavides: "Qué bestias ustedes dos"

El piloto de la Fórmula 1 saludó a Kevin y Luciano tras la histórica etapa 7 del Dakar 2026. "No cualquier familia mete doble P1", escribió.
Domingo, 11 de enero de 2026 23:25
Franco Colapinto junto a Kevin y Luciano Benavides.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La séptima etapa del Dakar 2026 quedará registrada como un hecho inédito en la competencia: por primera vez, dos hermanos ganaron el mismo día en distintas categorías. Luciano y Kevin Benavides lograron la hazaña en Arabia Saudita y la jornada no pasó desapercibida para el automovilismo argentino, incluido Franco Colapinto, quien destacó el logro.

Notas Relacionadas

 

El piloto bonaerense reaccionó a la publicación conjunta de los Benavides con un mensaje de reconocimiento que rápidamente se viralizó: "Qué bestias ustedes dos. No cualquier familia mete doble P1. Lindos genes les tocaron", escribió desde su cuenta de Instagram el hombre de Alpine.

Cabe destacar que esta edición del Dakar es especial para Kevin no solo por el cambio de categoría, sino también por el respaldo recibido el primer día, cuando Colapinto le envió un mensaje de aliento a través de Instagram: "Dale Ironman, vamos". La respuesta de Benavides no tardó en llegar, con un guiño cinéfilo: "A la orden, Jarvis".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD