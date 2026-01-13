La Asignación Universal por Hijo cerró el 2025 con una mejora real del 67%

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cerraron 2025 con un poder adquisitivo un 67% superior al que tenían en 2023, convirtiéndose en el sector social que más mejoró sus ingresos reales en los últimos dos años.

El estudio contrasta esta evolución con la situación de otros grupos, y advierte que la clase media fue una de las más afectadas por la pérdida de poder de compra desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, especialmente por el impacto del aumento de los servicios públicos. En un contexto de inflación elevada durante 2024 y 2025, los salarios públicos nacionales y provinciales, así como los jubilados, registraron caídas significativas en términos reales.

Según el informe, los trabajadores privados registrados finalizaron 2025 con un poder adquisitivo prácticamente igual al de noviembre de 2023. En cambio, los empleados públicos nacionales acumularon una pérdida real del 33%. En el caso de los jubilados, quienes perciben únicamente el haber sin bono lograron una mejora real del 9,3% hacia fines de 2025. Sin embargo, aquellos que cobran el haber mínimo con el bono terminaron el año con una pérdida del 7,5%. El análisis muestra que los salarios privados registrados tuvieron en 2025 un poder adquisitivo 1,5% inferior al de 2023, y los empleados públicos nacionales registraron una caída cercana al 33%.

El Iaraf subraya que el gasto salarial fue uno de los rubros más ajustados por el Gobierno nacional en 2025.