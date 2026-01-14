PUBLICIDAD

14 de Enero, Salta
Deportes

La fuerte confesión de Luciano Benavides en el Dakar: "Creo que me terminé de romper la rodilla", pero no se baja de la pelea

El piloto salteño arrastra problemas en su físico tras un duro golpe en Marruecos, dos meses antes de esta edición. Dijo que ya tiene turno para operarse apenas termine la competencia y este miércoles alertó a todos. 

Julio Nakhle
Miércoles, 14 de enero de 2026 09:51
Marruecos fue para Luciano Benavides lo mejor y una de las peores cosas que le pasaron en su vida: de ganar el Mundial de Rally Raid en 2023, a una dura caída que le provocó lesiones impactantes: se rompió el hombro y los ligamentos cruzados de la rodilla.Así corre el Rally Dakar de 2026 y no solo ya atravesó diez etapas y el prólogo, sino que además se quedó con tres de los tramos y pelea mano a mano con Ricky Brabec a falta de tres días del final de la carrera más extrema del mundo. Sin embargo este miércoles alertó a todos cuando dijo: "Creo que me terminé de romper la rodilla".

¿Qué le pasó? El 13 de octubre pasado, cuando corría la quinta y última fecha del Mundial en el Rally de Marruecos, una caída le provocó lesiones que casi lo marginan del Dakar 2026. Sin embargo tuvo una recuperación récord y llegó a Arabia Saudita con lo justo.

 

Antes de la carrera, otro golpe casi letal

Lamentablemente para él, en la jornada previa del inicio del Dakar, durante una sesión de fotos se cayó al tropezar con una piedra tras un salto y terminó de reventarse el menisco. En ese momento dijo: "La rodilla la tengo bastante mal, necesita cirugía y ya tengo turno para cuando termine la carrera”.

Pese a esto ganó tres etapas en la presente edición y en la general quedó a 56 segundos de Ricky Brabec, el líder. Todo parece indicar que si no hay problemas externos, el beduino quedará para el salteño o el estadounidense. El tercero, Tosha Schareina, está a casi 16 minutos y es muy difícil que pueda alcanzarlos.

 

Este miércoles contó que no fue su mejor etapa, quedó atrapado y se golpeó con un árbol. También dijo que cree haberse roto definitivamente la rodilla, pero no se baja. "Hay que seguir para adelante", cerró.


 

