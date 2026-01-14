Rally Dakar 2026: Kevin Benavides sumó su cuarto podio tras una gran etapa 10

Kevin Benavides volvió a destacarse en el Rally Dakar y sumó un nuevo podio en su primera experiencia dentro de la categoría Challenger, consolidando un debut competitivo tras nueve ediciones en motos, disciplina en la que fue ganador en 2021 y 2023.

Este miércoles, el piloto salteño finalizó en la tercera posición de la décima etapa, disputada entre el campamento refugio y Bisha. Benavides completó el recorrido a 3 minutos y 22 segundos del ganador del tramo, el neerlandés Paul Spierings, quien lideró la jornada.

Con este resultado, Kevin alcanzó su cuarto podio en la categoría Challenger, mostrando una adaptación progresiva y un rendimiento sostenido en una divisional exigente y con pilotos de alto nivel.

Etapa 10

De manera provisoria, Benavides se ubicaba en el décimo puesto de la clasificación general, a la espera de las confirmaciones oficiales por parte de la organización. Con varias etapas aún por delante, el piloto salteño continúa acumulando experiencia y resultados positivos en su nueva etapa dentro del rally más exigente del mundo.

General