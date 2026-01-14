Luciano Benavides y Ricky Brabec, mano a mano tras la etapa 10 del Rally Dakar: esto pasó

Luciano Benavides volvió a ser protagonista en el Rally Dakar y, tras una buena actuación en la décima etapa, había recuperado de manera provisoria el liderazgo de la clasificación general en la categoría motos, pero la organización le devolvió minutos a Ricky Brabec por detenerse a ayudar a otro piloto (Daniel Sanders) y este finalmente quedó 56 segundos por delante del salteño. El menor de los hermanos Benavides no se mostró satisfecho con su día y al llegar al vivac dijo que sufrió más de la cuenta y pensó que su competencia había termnado.

El piloto salteño finalizó tercero en el tramo disputado entre el campamento refugio y Bisha, con una diferencia de 4 minutos y 4 segundos respecto del ganador de la jornada, el francés Adrien Van Beveren. El resultado le permitió recuperar minutos respecto a la punta y sacar provecho de los inconvenientes sufridos por varios de sus rivales directos.

Uno de ellos fue su compañero de equipo, Daniel Sanders, quien protagonizó una dura caída durante la etapa y perdió la punta de la general. Esta situación favoreció a Benavides, quien logró posicionarse nuevamente en lo más alto del clasificador, aunque después la organización le devolvió su tiempo perdido a Ricky Brabec y el estadounidense quedó arriba del salteño pero a menos de un minuto.

"No estoy muy contento"

"Un día loco. No estoy muy contento porque cometí un gran error, quedándome atrapado durante cinco minutos en una duna después de la parada de combustible. Pensé que mi Dakar había terminado. Bradley Cox y Neels Theric me ayudaron a sacar la moto, y estoy realmente agradecido", dijo Luciano Benavides.

"Hoy era una oportunidad para ganar tiempo y al final perdí cinco o seis minutos. También salté la misma duna que Daniel y casi me caigo. No fue el mejor día para él. Espero que pueda mantenerse en la carrera. Yo intentaré hacer lo mismo que he hecho desde el principio: darlo todo cada día", agregó el piloto salteño que mandó en la general hasta que el Dakar corrigió las posiciones.

El representante de KTM y de la provincia de Salta quedó a 56 segundos de Brabec, mientras que el tercero es el español Tosha Schareina, aunque este se encuentra a casi 16 minutos de la punta cuando restan tres etapas para el final de la competencia. Todo parece indicar que va a ser un mano a mano entre Benavides y Brabec hasta el final.

Etapa 10

La definición del rally continúa abierta y promete un cierre ajustado en las próximas jornadas.

General

Lo que le queda al Rally Dakar

-Jueves 15 - Etapa 11

BISHA > AL HENAKIYAH

Enlace > 537 km - Especial > 346 km



-Viernes 16 - Etapa 12

AL HENAKIYAH > YANBU

Enlace > 408 km - Especial > 313 km

-Sábado 17 - Etapa 13

YANBU > YANBU

Enlace > 36 km - Especial > 105 km