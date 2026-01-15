Cavigliasso ganó la etapa 11 y sueña en la categoría Challenger del Rally Dakar

El argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) se quedó con el triunfo en la etapa 11 del Rally Dakar en la categoría Challenger, categoría en la que debuta Kevin Benavides, y sueña con una remontada que, por ahora, parece casi imposible.

Cavigliasso, quien se consagró en el Rally Dakar en 2019 en cuatriciclos y el año pasado en challenger, registró un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 27 segundos en los 346 kilómetros cronometrados que tuvo la etapa que unió Bisha con Al Henakiyah, lo que le permitió sacarle 29 segundos a su escolta, que fue el neerlandés Paul Spierings (Rebellion-Spierings).

De esta manera, Cavigliasso, quien tiene como copiloto a su esposa Valentina Pertegarini, se afianzó en la tercera posición de la clasificación general, donde se encuentra a 44 minutos y 4 segundos del líder, que es el español Pau Navarro (Odyssey Academy) y a 18 minutos y 56 segundos del sudafricano Yasir Seaidan (Nasser Racing Team), el escolta.

El otro argentino que se destacó en esta etapa fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien finalizó cuarto a solo un minuto y 18 segundos de Cavigliasso, lo que le permitió mantenerse décimo en la clasificación general.

Al-Attiyah sufrió en la etapa 11, pero sigue como líder en autos ultimate

En lo que respecta a la categoría de coches, el triunfo en la etapa 11 fue para el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), gracias a su tiempo de 2 horas, 47 minutos y 22 segundos.

Luego de esta etapa, el sueco se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general y le descontó unos interesantes 12 minutos al líder, que es el catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders), para ponerse ahora a solo 21 minutos y 32 segundos.

En la segunda posición de la general está el español Nani Roma (Ford Racing), a solo ocho minutos y 40 segundos de Al-Attiyah, mientras que en el tercer lugar está el francés Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders), a 18 minutos y 37 segundos.

Loprais ganó la etapa en camiones y Zala mantiene el liderazgo en la general

Por último, en la categoría de camiones, el triunfo en la etapa 11 quedó en manos del checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), aunque solo le pudo descontar dos minutos al líder de la general, el lituano Vaidotas Zala (Nordis Team), quien lo aventaja por 16 minutos y 24 segundos.