Deportes

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides volvió a pelear en la etapa 11 y descontó minutos en la general

El tramo entre Bisha y Al Henakiyah presentó un enlace de 536 kilómetros y una especial de 346 km, en un recorrido que puso a prueba la navegación y la regularidad. Y esta fue la posición del dos veces ganador del Dakar en motos.

Julio Nakhle
Jueves, 15 de enero de 2026 09:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la categoría Challenger, la etapa 11 del Rally Dakar también ofreció una jornada exigente, con muchas horas de conducción y un fuerte desgaste para los binomios. El tramo entre Bisha y Al Henakiyah presentó un enlace de 536 kilómetros y una especial de 346 km, en un recorrido que puso a prueba la navegación y la regularidad.

En ese contexto, el salteño Kevin Benavides, ganador en motos de las ediciones 2021 y 2023, completó una sólida actuación al ubicarse cuarto de manera provisoria en la etapa, resultado que le permitió posicionarse noveno en la clasificación general de la categoría. El piloto argentino quedó a 1 minuto y 18 segundos de los ganadores del día y estuvo a apenas 15 segundos de alcanzar un nuevo podio, en una definición muy ajustada.

Etapa 11 (resultados provisorios)

La victoria en Challenger fue para la pareja argentina conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes volvieron a destacarse en la competencia y confirmaron su protagonismo en esta edición del Dakar. Su desempeño los mantuvo al frente de la etapa en una jornada clave del rally.

General (provisoria)

Con la general todavía abierta y diferencias ajustadas, la atención ahora se traslada a la etapa 12, el penúltimo tramo de la carrera, que unirá Al Henakiyah con Yanbu, con un enlace de 409 kilómetros y una especial de 311 km.

