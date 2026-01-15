Rally Dakar 2026: Kevin Benavides volvió a pelear en la etapa 11 y descontó minutos en la general

En la categoría Challenger, la etapa 11 del Rally Dakar también ofreció una jornada exigente, con muchas horas de conducción y un fuerte desgaste para los binomios. El tramo entre Bisha y Al Henakiyah presentó un enlace de 536 kilómetros y una especial de 346 km, en un recorrido que puso a prueba la navegación y la regularidad.

En ese contexto, el salteño Kevin Benavides, ganador en motos de las ediciones 2021 y 2023, completó una sólida actuación al ubicarse cuarto de manera provisoria en la etapa, resultado que le permitió posicionarse noveno en la clasificación general de la categoría. El piloto argentino quedó a 1 minuto y 18 segundos de los ganadores del día y estuvo a apenas 15 segundos de alcanzar un nuevo podio, en una definición muy ajustada.

Etapa 11 (resultados provisorios)

La victoria en Challenger fue para la pareja argentina conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes volvieron a destacarse en la competencia y confirmaron su protagonismo en esta edición del Dakar. Su desempeño los mantuvo al frente de la etapa en una jornada clave del rally.

General (provisoria)

Con la general todavía abierta y diferencias ajustadas, la atención ahora se traslada a la etapa 12, el penúltimo tramo de la carrera, que unirá Al Henakiyah con Yanbu, con un enlace de 409 kilómetros y una especial de 311 km.