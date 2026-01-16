Kevin Benavides ganó y los argentinos coparon el top 3 en Challenger

Con un tiempo de 3h19m05s, el salteño Kevin Benavides y su navegante Lisandro Sisterna se quedaron con el tramo Al Henakiyah–Yanbú y sumaron su segunda victoria en la edición 2026 de la prueba que se disputa en Arabia Saudita.

El podio lo completaron la dupla saudí-francesa Dania Akeel–Sébastien Delaunay y los argentinos David Zille–Sebastián Cesana.

La Etapa 12 del Rally Dakar 2026 dejó otra jornada de alto impacto para la armada argentina en la categoría Challenger. En un recorrido exigente, Kevin Benavides volvió a marcar territorio: aceleró con autoridad, sostuvo el ritmo en los sectores clave y cerró el día como el más rápido del clasificador junto a Lisandro Sisterna que en 3:44:52seg consiguieron el triunfo.

Detrás del binomio salteño y sanjuanino, se ubicó Dania Akeel (Arabia Saudita) y el francés Sébastien Delaunay a +6m41s, mientras que el cierre del podio tuvo sello argentino: David Zille y Sebastián Cesana a +7m17s, para una etapa con protagonismo “celeste y blanco”.

Entre tanto, el chileno Lucas del Río y el mendocino Bruno Jacomy completaron el grupo de punta en el 6° lugar a +10m52s.