Kevin Benavides cerró la etapa 11 del Dakar 2026 conforme y destacó: “Feliz con el feeling que tengo con el auto”

Kevin Benavides completó la etapa 11 del Rally Dakar con un sólido cuarto puesto y valoró especialmente las sensaciones que viene teniendo a bordo del vehículo, en una jornada rápida y con tiempos muy ajustados entre los principales competidores.

“La etapa de hoy estuvo muy bien, muy rápida. Veníamos liderando prácticamente hasta antes del refueling, pero luego entramos a una zona de piedras en donde preferí bajar un poco el ritmo para no pinchar”, explicó el piloto salteño tras finalizar la especial. Esa decisión le permitió cerrar el día sin inconvenientes y mantenerse competitivo en la clasificación.

Benavides celebró el resultado parcial y remarcó la paridad que se vive en esta instancia de la competencia. “Contento de que terminamos cuartos en la etapa, con todos los tiempos muy apretados”, señaló, al tiempo que subrayó su evolución personal en el Dakar 2026.

El foco de sus declaraciones estuvo puesto en las sensaciones positivas que viene construyendo día a día. “Feliz con el feeling que tengo con el auto, cada día mejor y afianzándome más”, afirmó. De cara al cierre de la carrera, anticipó que quedan dos jornadas clave para seguir luchando y expresó su apoyo a su hermano Luciano, quien pelea por el podio en la clasificación general.