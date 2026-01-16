Luciano Benavides dejó todo en la etapa 12 y va por el último empujón en el Dakar 2026: "Todo es posible" 

El argentino Luciano Benavides firmó una de sus actuaciones más intensas en la etapa 12 del Rally Dakar 2026, en una jornada marcada por la dificultad del terreno, la navegación extrema y el ritmo elevado desde el inicio.

“Metimos un etapón, di el cien por ciento. Intenté dar el máximo y así fue desde la posición que me tocaba”, explicó el piloto salteño tras cruzar la meta. Benavides largó cuarto, superó primero a Edgar Canet y luego a las dos motos Honda que iban por delante, lo que lo llevó a abrir pista desde aproximadamente el kilómetro 150.

A partir de ese punto, el desafío fue total. “De ahí en adelante me la jugué al cien por ciento. En lugares cerraba los ojos y pisaba a fondo, realmente me jugué al máximo. Estoy contento de lo que hice, no podría haberlo hecho mejor”, sostuvo.

Reconoció además que los errores de navegación fueron mínimos en una etapa “muy difícil de llevar y con un terreno muy complejo para ir adelante”, una de las características más imprevisibles del Dakar.

Benavides también destacó el trabajo de Ricky Brabec, quien logró marcar diferencias saliendo desde atrás. “Hizo una gran etapa, se la jugó, hemos marcado un ritmo increíble”, señaló.

Tras la etapa 12, el salteño quedó segundo en la clasificación general, a 3 minutos y 23 segundos del líder, con todo por definirse en el tramo final. La última especial tendrá apenas 100 kilómetros cronometrados, pero promete máxima tensión.

Con la definición por delante, Benavides cerró con un mensaje cargado de fe: “Mañana son 100 km, largo segundo, el último empujón. Todavía se puede, creo que todo es posible. Todo puede pasar en el Dakar. Vamos Argentina, a hacer fuerza y a dar el último tironcito”.