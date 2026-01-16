PUBLICIDAD

20°
16 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
cerrillos
Flybondi
pesca ilegal
Abuso sexual infantil en Salta
Robo de escuela
Pedido de justicia
Siniestro vial
Rally Dakar 2026


Rally Dakar: Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y todo se define en la última etapa

El argentino quedó segundo, a poco más de tres kilómetros del líder en la general, y se viene una definición para el infarto. 
Viernes, 16 de enero de 2026 09:52
El argentino Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la etapa 12 de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que este sábado se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Benavides completó los 310 kilómetros cronometrados que unieron Al Henakiyah y Yanbu en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec. 

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024. 

