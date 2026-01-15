Luciano Benavides duro contra Brabec: "No jugué ninguna estrategia, hago lo que puedo", dijo el nuevo líder

Tras arribar al vivac en Al Henakiyah, Luciano Benavides dijo que no se sintió muy a gusto y sabe que es líder de la general a falta de dos tramos para que termine la presente edición del Rally Dakar, la carrera más extrema del mundo.

Es que la etapa 11 lo dejó como nuevo líder de la clasificación general, con una ventaja de 23 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec. El piloto salteño fue cuarto en el exigente tramo que unió Bisha con Al Henakiyah y si bien terminó cuarto en la jornada (el ganador fue Skyler Howes), los triunfos por día ya no importan y ahora deberá ser estratega.

Etapa 11

“No fue el mejor día en cuanto a sensaciones. Fue súper rápido y en algunas secciones no me gustó mucho el terreno, así que traté de tomarlo con calma para no caerme. No era realmente seguro ir rápido allí, así que hice lo mejor que pude".

"No jugué ninguna estrategia como Ricky (Brabec), él disminuyó la velocidad. Además, ayer se detuvo para que Daniel recuperara tiempo. Pero no me importa. Solo estoy haciendo lo que puedo y controlando lo que puedo controlar. Mañana será un gran empujón antes del último. Aún está todo muy ajustado en la clasificación general, así que todavía tenemos que esperar hasta el último día. No se va a decidir hasta el último día”.

General