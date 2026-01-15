Rally Dakar 2026: la estrategia de Honda para perjudicar a Luciano Benavides y quedarse con el título

La extremidad y el cansancio quedaron en segundo plano en el Rally Dakar, que en 48 horas llega a su fin, y ahora es un juego estratégico. El piloto salteño Luciano Benavides volvió a imponerse en la general y todo depende de él para ganar su primer beduino, el mismo que tiene su hermano Kevin (en dos ediciones). ¿Qué hizo y pretende hacer Honda de ahora en más? Enterate en la nota.

Adrien Van Beveren y Ricky Brabec, compañeros de Honda, salieron delante de Luciano Benavides en este tramo que unió Bisha con Al Henakiyah y el piloto estadounidense marcaba un gran ritmo, pero dejó de acelerar y fue superado por el salteño. Y sobre el final de la etapa, la marca japonesa se llevó los dos primeros puestos para abrir pista en la etapa 12, pero los vencedores del día ya no pelean por el título y pueden jugar "sucio".

Skyler Howes se llevó la etapa, seguido por el francés Van Beveren y tercero fue el compañero de Luciano, Edgar Canet. Las posiciones de largada en la etapa 12 serán, entonces: Howes, Van Beveren, Canet, Benavides, Shareina y Brabec. Cuatro de Honda contra dos de KTM.

En el campamento del Dakar se habla por lo bajo de que Howes y Van Beveren intentarán confundirle el camino a Luciano Benavides en el tramo que unirá Al Henakiyah y Yanbu, con un enlace de 409 kilómetros y una especial de 311 km.

El piloto salteño deberá confiar en su hoja de ruta y apoyarse en su compañero Edgar Canet para no seguir el juego de Honda. Depende de él y de su equipo.

Lo cierto es que para esta edición, Honda llevó un equipo más fuerte que el de KTM con sus cuatro pilotos, quienes se encuentran entre los seis primeros de la general, mientras que KTM llevó tres y dos de ellos (Benavides y Daniel Sanders) están entre los cuatro más rápidos.

KTM vs. Honda, un clásico en crecimiento

La marca naranja es la más laureada, con un dominio prolongado, especialmente con la KTM 450 Rally, acumuló 18 victorias consecutivas entre 2001 y 2019 (en 2008 la edición fue suspendida), con pilotos históricos como Marc Coma y Cyril Despres. El único equipo que logró hacerle frente a los austríacos fue Honda que en 2020 rompió la racha de KTM con el triunfo de Ricky Brabec y siguió de racha positiva con la victoria de Kevin Benavides el año siguiente.

En 2022 el vencedor fue Sam Sunderland con la tercera marca de KTM (GasGas, la otra era Husqvarna pero ambas ya no compiten) y en 2023 el triunfo volvió a KTM, con Kevin Benavides quien había dejado la marca japonesa en 2021.

En 2024 Ricky Brabec volvió a imponerse y le dio la victoria a Honda y en 2025 el beduino volvió a KTM gracias al primer lugar de Daniel Sanders. Esta vez está todo dado para que Luciano Benavides y Ricky Brabec, se saquen chispas en otro duelo mano a mano de Honda con KTM.