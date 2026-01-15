PUBLICIDAD

15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

¡Luciano Benavides recuperó la punta de la general tras la etapa 11 y quedó a dos etapas de ganar el Rally Dakar!

El piloto salteño fue cuarto en el exigente tramo que unió Bisha con Al Henakiyah, una jornada marcada por el desgaste y las largas horas sobre la moto, pero le quitó el primer lugar de la acumulada a Ricky Brabec.

Julio Nakhle
Jueves, 15 de enero de 2026 08:58
Luciano Benavides dio un paso clave en el Rally Dakar al finalizar la etapa 11 como nuevo líder de la clasificación general, con una ventaja de 23 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec. El piloto salteño fue cuarto en el exigente tramo que unió Bisha con Al Henakiyah, una jornada marcada por el desgaste y las largas horas sobre la moto.

La etapa presentó un extenso enlace de 536 kilómetros y una especial cronometrada de 346 km, que puso a prueba la resistencia y la concentración de los competidores. El ganador del día fue Skyler Howes, escoltado por Adrien Van Beveren y el joven Edgar Canet. Detrás de Benavides arribaron sus dos principales rivales en la lucha por el título: Tosha Schareina y Ricky Brabec, lo que dejó la general más ajustada que nunca.

Etapa 11

Con estos resultados, Benavides pasó al frente del clasificador, en una definición que promete ser cerrada hasta el final. La posición de largada para la etapa 12, prevista para este viernes, aparece como un factor casi decisivo en el desenlace de la carrera.

General

El penúltimo tramo del Dakar se disputará entre Al Henakiyah y Yanbu, con un enlace de 409 kilómetros y una especial de 311 km. En ese contexto, la estrategia y la navegación volverán a ser determinantes en la pelea por la victoria en motos, con Luciano Benavides al frente y con la presión de sus inmediatos perseguidores.

