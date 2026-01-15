PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
15 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Peña a cielo abierto
Severo Báez
Siniestro vial fatal
La AFA bajo sospecha
Boca en Salta
rubén patagonia
Luciano Benavides
Salta
Rally Dakar 2026
Dakar 2026
Peña a cielo abierto
Severo Báez
Siniestro vial fatal
La AFA bajo sospecha
Boca en Salta
rubén patagonia
Luciano Benavides
Salta
Rally Dakar 2026
Dakar 2026

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Luciano Benavides recuperó el liderazgo tras la etapa 11 en el Dakar 2026 y afirmó: “Nunca hay que dejar de creer”

El piloto salteño terminó cuarto en una jornada exigente, volvió a liderar la clasificación general del Rally Dakar y destacó la importancia de mantener la confianza de cara a las etapas decisivas.
Jueves, 15 de enero de 2026 16:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luciano Benavides volvió a quedar al frente de la clasificación general del Rally Dakar tras completar la etapa 11 con un sólido cuarto puesto, en una jornada exigente marcada por sectores peligrosos y movimientos estratégicos entre los principales candidatos.

“Terminamos otro día importante, un día sólido. Bastante bien, aunque con cuidado en algunas partes donde estaba peligroso”, señaló el piloto salteño luego de la especial. Benavides explicó que, pese a las estrategias aplicadas por otros competidores, logró mantenerse firme en la pelea y recuperar el liderazgo de la general.

“Estamos en carrera, en la pelea. Nunca hay que dejar de creer”, expresó, satisfecho por lo realizado hasta aquí en la competencia. Con dos etapas por delante, el argentino puso el foco en lo inmediato y anticipó una definición intensa. “Mañana es un día importante. El último día es más corto, así que los ojos están puestos en mañana. Vamos a dar el máximo”, afirmó, antes de agradecer el apoyo recibido y pedir energías para la recta final del Dakar.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD