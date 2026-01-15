Luciano Benavides recuperó el liderazgo tras la etapa 11 en el Dakar 2026 y afirmó: “Nunca hay que dejar de creer”

Luciano Benavides volvió a quedar al frente de la clasificación general del Rally Dakar tras completar la etapa 11 con un sólido cuarto puesto, en una jornada exigente marcada por sectores peligrosos y movimientos estratégicos entre los principales candidatos.

“Terminamos otro día importante, un día sólido. Bastante bien, aunque con cuidado en algunas partes donde estaba peligroso”, señaló el piloto salteño luego de la especial. Benavides explicó que, pese a las estrategias aplicadas por otros competidores, logró mantenerse firme en la pelea y recuperar el liderazgo de la general.

“Estamos en carrera, en la pelea. Nunca hay que dejar de creer”, expresó, satisfecho por lo realizado hasta aquí en la competencia. Con dos etapas por delante, el argentino puso el foco en lo inmediato y anticipó una definición intensa. “Mañana es un día importante. El último día es más corto, así que los ojos están puestos en mañana. Vamos a dar el máximo”, afirmó, antes de agradecer el apoyo recibido y pedir energías para la recta final del Dakar.