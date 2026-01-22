Luciano Benavides, a solas con El Tribuno: qué viene para el piloto, el riesgo a morir y la posibilidad de ser padre

inicia sesión o regístrate.
Kevin lo espera. Mientras Luciano disfruta su presente, tiene en claro que no quiere alargar su vida arriba de las motos porque ya ganó todo lo que pudo: el Dakar (la carrera más extrema del mundo), y el propio Mundial de Rally Raid. ¿Qué hay después de la gloria? El piloto de KTM habló de su futuro y la posibilidad de formar una familia.
En una entrevista exclusiva con El Tribuno habló de su extensa carrera deportiva, logros, lesiones, sus proyectos personales, las comparaciones que tuvo que soportar por ser hermano de... Y también de un tema tabú: el riesgo de muerte.
La tercera y última parte, acá.
¿Nos podés adelantar que se viene ahora?, ¿había una operación programada de tu rodilla?
A la operación de la rodilla la tengo que hacer sí o sí, pero ahora cambié un poco las cosas, porque gané y estoy líder en el campeonato mundial. Me encantaría volver a repetirlo como en el 2023. Y las fechas son muy cercanas, entonces si me opero ahora, chau mundial. Y si la rodilla me aguantó todo un Dakar, puedo aguantar dos fechas más. Pero después, pensándolo bien, gané el Mundial y gané el Dakar, no hay nada más que eso. Entonces, ya lo logré.
Todo lo que venga aparte de esta victoria, para mí, es un extra en mi carrera deportiva, porque logré lo que más soñaba. Fueron nueve años, nueve Dakars que la peleé, la peleé, y lo terminé logrando. Ojalá que pueda tener otro. Voy a correr el año que viene, no me voy a retirar ahora, tengo 30 años, tengo mucha experiencia y todavía me siento bien, me siento fuerte, pero no sé si estiraría mi carrera muchísimos años más. Iremos viendo cómo van las cosas, cómo va también el cuerpo. Hasta donde yo me sienta competitivo y vea que pueda volver a ganar.
¿En el corto tiempo te gustaría casarte y tener hijos? Muchos dicen que los pilotos pierden segundos de velocidad una vez que son padres y sus carreras no vuelven a ser las mismas...
Yo tengo muy claro que el día que quiera formar una familia no voy a andar más en motos. Eso lo sé muy bien, porque no van de la mano. El riesgo que tiene esto es demasiado alto. Yo sé que si decidiera formar una familia, no podría arriesgarme como me arriesgo ahora. Entonces, claro que hasta que no me retire las motos, formar una familia para mí es impensado. No hay manera, pero obviamente sí me gustaría en un futuro. Tampoco alargaría demasiado la carrera, iría viendo cómo me voy sintiendo y dejarme sorprender por lo que me traiga la vida.
¿Pensás en las consecuencias físicas post retiro y si también pensás en los riesgos de muerte o el temor a que suceda?
Respecto a las lesiones, obviamente es parte de este deporte y estamos acostumbrados a lidiar con eso. Y por más fuertes que sean, siempre uno quiere volver con más fuerza. Eso es lo que me ha hecho a mí también mejorar como piloto. Y esta última lesión de la rodilla y el hombro, me hizo ganar.
Y con respecto a los riesgos y el miedo, yo creo que miedo a la muerte no le tengo, porque creo que cuando te toca, te toca. Y puede ser, o sea, en cualquier situación no hace falta que sea arriba de la moto. El riesgo arriba de la moto es altísimo, nos vamos jugando la vida. Pero yo creo mucho en el destino y que cuando es tu hora, es tu hora. Tuve ese miedo mucho tiempo, en muchas ediciones de Dakar, a que me pase algo. Pero te soy sincero, ahora no tengo para nada ese miedo. Yo voy muy seguro conmigo mismo y corro en paz conmigo mismo, entonces no tengo miedo.