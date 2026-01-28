Racing vs Rosario Central por el Torneo Apertura 2026: EN VIVO, minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
Racing y Rosario Central se enfrentan este miércoles en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa con ambos equipos necesitados de sumar tras un arranque adverso en el certamen y genera gran expectativa por el presente futbolístico de cada uno y el peso histórico del cruce. El encuentro se puede ver en vivo por ESPN Premium, con transmisión exclusiva para Argentina, y también a través de plataformas digitales habilitadas para el servicio de streaming.
MINUTO A MINUTO RACING VS ROSARIO CENTRAL
LAS FORMACIONES RACING VS ROSARIO CENTRAL
LAS ESTADÍSTICAS RACING VS ROSARIO CENTRAL