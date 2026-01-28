PUBLICIDAD

Morena Beltrán
reforma laboral de Milei
Consejo de la Paz
Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
Deportes

Racing vs Rosario Central por el Torneo Apertura 2026: EN VIVO, minuto a minuto

Racing y Rosario Central juegan en Avellaneda por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un duelo clave para sumar los primeros puntos del campeonato. El partido se disputa en el Cilindro y se puede ver en vivo por ESPN Premium. 
Miércoles, 28 de enero de 2026 19:18
Racing y Rosario Central se enfrentan este miércoles en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa con ambos equipos necesitados de sumar tras un arranque adverso en el certamen y genera gran expectativa por el presente futbolístico de cada uno y el peso histórico del cruce.  El encuentro se puede ver en vivo por ESPN Premium, con transmisión exclusiva para Argentina, y también a través de plataformas digitales habilitadas para el servicio de streaming.

 

 

MINUTO A MINUTO RACING VS ROSARIO CENTRAL 

 

LAS FORMACIONES RACING VS ROSARIO CENTRAL 

 

LAS ESTADÍSTICAS RACING VS ROSARIO CENTRAL

 

 

 

 

 

 

