Gimnasia y Chaco For Ever definen el Triangular de Verano

El debut para Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina. El albo con los preparativos en marcha cumple esta noche en el estadio David Michel Torino, desde las 21.30, el partido frente a Chaco For Ever, con el control del árbitro Federico Guaymás Tornero, en la culminación del Triangular de Verano en Salta.

El equipo que dirige "Teté" Fernando Quiroz, en el inicio del torneo de ascenso recibirá a Colegiales, partido programado para el viernes 13 de febrero, a las 22. Justamente, en un par de semanas el millonario comenzará a jugar por los puntos, de local y con el enorme respaldo de su gente.

Estos enfrentamientos para Gimnasia y Tiro, primeramente el empate contra Central Norte (2-2) y el de hoy con los chaqueños aparecen como dos ensayos en las cuales se busca una mejor puesta a punto para un arranque que ilusione.

Con la continuidad de "Teté" Quiroz en la dirección técnica y de contar otra vez con la base del equipo de la temporada anterior, dieron crédito para que el hincha acompañe fielmente.

Expectativas

El interés y las expectativas todo se concentra en un plan de trabajo que llevó el año pasado a pelear fecha tras fecha una ubicación en zona de clasificación, por lo que ahora la exigencia se plantea al por mayor y donde no habrá lugar para ningún tipo de los altibajos.

Los trabajos en el grupo albo en los primeros días del año sirvieron para evaluar el arribo de los refuerzos y también el estado de como finalizaron algunos integrantes del plantel en la competencia pasada.

La partida de Federico Abadía también generó la inmediata decisión de contratar un arquero. Llegó Joaquín Papaleo y que sin duda alguna peleará la titularidad con Federico Cosentino, quien hoy atajaría. Es uno de los puntos para tener en cuenta y que se analiza en forma minuciosa, con una incógnita que seguramente se conocerá una vez que "Teté" Quiroz defina el reemplazante de Abadía, con el uno en el arco.

El defensor Gabriel Díaz se encuentra en pleno proceso de recuperación de una de sus rodillas y el puesto de marcador central lo está ocupando Gonzalo Soto, una de las nuevas incorporaciones.

Otra vacante se produce en la mitad de la cancha con Matías Birge, operado en uno de sus hombros y quien debe trabajar un tiempo más en la rehabilitación. Walter Montoya jugó en el puesto de cinco frente al cuervo y podría mantenerse. Claro que Franco Sivetti ya estuvo en esa posición.

Asi, llega Gimnasia y Tiro para mostrarse de cara a un nuevo torneo que se aproxima.