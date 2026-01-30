Un incendio en el tendido eléctrico generó alarma

Un incendio en el tendido eléctrico generó preocupación entre vecinos durante anoche en la zona de la avenida San Martín y Córdoba, en pleno macrocentro de la ciudad, donde se registraron varios llamados al Sistema de Emergencias 911 alertando sobre fuego en los cables.

Según se informó, a las 22.44 ingresaron múltiples avisos que activaron un operativo coordinado desde el Centro de Coordinación Operativa (CCO). Al lugar acudieron bomberos de la zona centro, Bomberos Voluntarios, policía motorizada y personal del 105 de la Municipalidad, mientras que las cámaras de seguridad permitieron confirmar un foco ígneo importante, especialmente sobre calle Córdoba, entre San Martín y pasaje Miramar.

El fuego fue sofocado durante la madrugada y el personal de bomberos regresó a su base, quedando en el lugar operarios de EDESA, quienes continuaron trabajando para normalizar la situación. No se reportaron personas heridas.

De acuerdo con la información aportada por fuentes consultadas por El Tribuno, el origen del siniestro fue la caída de una rama de gran porte de un eucaliptus, ubicada hacia la zona de San Martín y Lerma, que impactó sobre el tendido eléctrico. Ese desperfecto habría provocado una falla en la térmica y el posterior incendio de los cables.

El episodio generó alarma y preocupación entre los vecinos, que observaron el fuego y el despliegue de los equipos de emergencia, aunque finalmente la situación fue controlada sin consecuencias mayores.