Primer caso de botulismo de en un niño

Una beba de apenas dos meses permanece internada en la ciudad de Salta tras confirmarse el primer caso de botulismo del lactante en la provincia en lo que va del año. Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal, que encendió la alerta sanitaria y activó el seguimiento epidemiológico correspondiente.

Según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta, la paciente comenzó con síntomas el 11 de enero, entre ellos somnolencia, parálisis flácida, ptosis palpebral, letargia, constipación, llanto débil y disminución del reflejo de succión. Dos días después fue atendida en el Hospital Materno Infantil de Salta, donde permanece internada bajo tratamiento de un equipo interdisciplinario. Su estado de salud es estable.

La enfermedad

El botulismo del lactante afecta a niños menores de un año y se produce por la ingestión de esporas de la bacteria Clostridium botulinum. A diferencia de los adultos, el sistema digestivo de los bebés no cuenta aún con la acidez gástrica ni la flora protectora suficientes para impedir que estas esporas colonicen el intestino y produzcan la toxina botulínica, una sustancia altamente tóxica para el sistema nervioso.

Las esporas pueden encontrarse en el suelo, el polvo y sedimentos de agua dulce y salada, y contaminar algunos alimentos. Epidemiológicamente, se ha asociado esta enfermedad al consumo de miel, hierbas, especias, tés y ciertas verduras, motivo por el cual se insiste en evitar su administración en niños menores de un año.

El rango

El informe oficial, elaborado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, resume la situación de diversas patologías bajo vigilancia hasta la semana epidemiológica 2, comprendida entre el 11 y el 17 de enero.